Почему не стоит спешить обновлять свой iPhone 11 и iPhone 12 до iOS 14.6

После выпуска iOS и iPadOS 14.6 некоторые пользователи начали сообщать о том, что их устройства очень быстро разряжаются. Один из пользователей пишет о быстрой разрядке iPhone 11 Pro и Apple Smart Cover.

iPhone 12 (фото из открытых источников)

Сразу после обновления заряд iPhone 11 Pro упал до 2%, а заряд Apple Smart Cover снизился до 15%. Обычно заряд смартфона остается полным после обновления, а Apple Smart Cover разряжается до 20% после 15-часового рабочего дня без подключения к сети, передает MacRumors. Согласно сообщениям на форумах, проблема касается всех устройств, независимо от состояния конкретной батареи. Еще один пользователь заявил, что iPhone 12 Pro не только начал разряжаться быстрее, чем обычно, но и перегревается при запущенном Safari. Аналогичные сообщения поступили от владельцев iPhone 12 mini.

"Да, я обновил свой iPhone 12 mini с 14.2 до 14.6 пару дней назад. Утром я пользовался смартфоном в течение нескольких минут, как вдруг заряд упал почти до нуля, а сам смартфон сильно нагрелся", — рассказал один из владельцев гаджетов.

Если проблема действительно связана с программным обеспечением, Apple может выпустить патч для iOS 14.6 или отложить исправление для iOS 14.7, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования.

Как сообщали ранее известный инсайдер Коннор Джуисс рассказал о том, какие функции могут ждать пользователей в новой iOS от Apple. Инсайдер рассказал, что вместе с обновлением в iPhone могут появиться новые функции для встроенного приложения от Apple "Здоровье".

Теперь для людей, которые следят за своим питанием, появится специальный журнал, куда можно будет вносить информацию о потребляемых продуктах питания. Вероятнее всего, данное приложение сможет просчитывать суточную норму потребления пищи для каждого пользователя, учитывая их комплекцию и сведения об активности.

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