Стало известно, какие функции вскоре могут появиться в Android

Американская компания Google анонсировала появление нескольких новых функций в операционной системе Android. Об этом сообщает издание 4pda.

Обновление Android. Фото из открытых источников

Как стало известно, новые возможности могут появиться уже этим летом:

• Теперь пользователи устройств под управлением операционной системы Android из таких стран, как Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Филиппины и Турция смогут получать уведомления о грядущих землетрясениях.

• Будет расширен функционал приложения для отправки сообщений. Теперь в нем появится возможность помечать важные элементы переписки для получения быстрого доступа к ним.

• В устройствах, на которых установлена операционная система шестой версии и новее, будет упрощен поиск эмодзи по контексту.

• Будет улучшено взаимодействие с приложениями с помощью Google Assistant.

• Компания Google также улучшит приложение Android Auto. В нём появится ряд изменений, например, возможность менять темы или сортировать приложения на главном экране.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный мессенджер WhatsApp получил новую бета-версию. В нее разработчики решили добавить изменения, которые касаются дизайна. Эту версию могут скачать и установить пользователи смартфонов под управлением операционной системы Android. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, какие пользователи персональных компьютеров смогут обновиться до новой версии операционной системы от Microsoft. Выводы об этом сделали специалисты после изучения и анализа некоторых файлов операционки. Подробности — в нашей статье.

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