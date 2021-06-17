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Главная Новости IT технологии Стало известно, какие функции вскоре могут появиться в Android
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Стало известно, какие функции вскоре могут появиться в Android

Android получит новые функции уже этим летом

сегодня, 19:47
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google анонсировала появление нескольких новых функций в операционной системе Android. Об этом сообщает издание 4pda. 

Стало известно, какие функции вскоре могут появиться в Android

Обновление Android. Фото из открытых источников

Как стало известно, новые возможности могут появиться уже этим летом:

• Теперь пользователи устройств под управлением операционной системы Android из таких стран, как Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Филиппины и Турция смогут получать уведомления о грядущих землетрясениях. 

• Будет расширен функционал приложения для отправки сообщений. Теперь в нем появится возможность помечать важные элементы переписки для получения быстрого доступа к ним. 

• В устройствах, на которых установлена операционная система шестой версии и новее, будет упрощен поиск эмодзи по контексту. 

• Будет улучшено взаимодействие с приложениями с помощью Google Assistant.

• Компания Google также улучшит приложение Android Auto. В нём появится ряд изменений, например, возможность менять темы или сортировать приложения на главном экране. 


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный мессенджер WhatsApp получил новую бета-версию. В нее разработчики решили добавить изменения, которые касаются дизайна. Эту версию могут скачать и установить пользователи смартфонов под управлением операционной системы Android. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, какие пользователи персональных компьютеров смогут обновиться до новой версии операционной системы от Microsoft. Выводы об этом сделали специалисты после изучения и анализа некоторых файлов операционки. Подробности — в нашей статье


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Источник: https://kof.com.ua/articles/technology/google_anonsuvala_shist_novikh_funktsiy_android/
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