Кто из пользователей ПК сможет бесплатно обновиться до Windows 11 — СМИ

Внимание компьютерных пользователей по всему миру приковано к предстоящему выходу не имеющей аналогов, уже одиннадцатой версии Windows. Как информирует "Хэдлайнс Украина", ссылаясь на ресурс XDA, вероятней всего бесплатный доступ к обновлению своих "операционок" получат пользователи как Windows 7, так и Windows 8.1.



Пользователи версий 7 и 8.1 смогут бесплатно обновиться до Windows 11. Фото из открытых источников

Такие выводы специалисты сделали после анализа некоторых файлов новой ОС, которые попали в открытый доступ. Согласно некоторым ключам конфигурации, компьютеры с "семеркой" и версией 8.1 смогут получить апгрейд сразу к Windows 11.

При этом техника, работающая на Windows 8 полного пакетного обеспечения со всеми обновлениями может недополучить.

Неизвестной пока остается и судьба "десятки" — хотя представители специализированных ресурсов предполагают, что пользователям и этой "операционки" позволят обновиться до одиннадцатой версии. Скорее всего, такие изменения также будут доступны без дополнительной оплаты.

Отметим, что официальной датой выхода новой ОС в компании называют 24 июня 2021 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что инсайдерам удалось раздобыть несколько снимков предварительного внешнего вида многими долгожданной Windows 11. Операционную систему тысяч компьютеров ожидают значительные изменения. Это касается как удобства пользования главным меню "Пуск", так и общим стилем рабочих окон. Также, скорее всего, "операционка" будет поддерживать различные системные виджеты. Больше подробностей и сами скриншоты ищите в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать, когда следует ожидать новых подробностей насчет новой ОС от Microsoft. Детали — в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!