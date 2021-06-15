Какую рекламу YouTube перестанет показывать на "топовом" баннере

На популярном сайте для просмотра видео YouTube перестала отображаться реклама определенной тематики на самом видном баннере. Об этом сообщает издание TheVerge.

YouTube запретил определенную рекламу. Фото из открытых источников

Как стало известно, команда видеохостинга внесла изменения в свою рекламную политику. Теперь YouTube не будет принимать рекламу, которая относится к азартным играм, алкоголю, политике и рецептурным лекарствам для своего главного рекламного места (находится в верхней части главной страницы сайта и приложения для операционных систем iOS и Android). По словам представителей компании Google новые ограничение были введены для того, чтобы улучшить впечатления пользователей сайта.

Также ограничения, касающиеся политической тематики, должны помочь видеохостингу избегать разногласий и скандалов, например, вроде того, что образовался во время президентских выборов в США, когда Дональд Трамп выкупил это место под рекламу на три дня.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Facebook выпустила обновление для своего мессенджера. В приложение добавили несколько новых функций и тематических визуальных оформлений для чатов. Некоторые из новых возможностей, пока, работают только на территории США. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что компания Google обновила свое приложение YouTube для телевизионных приставок и телевизоров под управлением операционной системы Android. Стало известно, что теперь пользователям станет доступна, ожидаемая многими, функция, которая уже давно есть, как на сайте, так и в приложении для смартфонов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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