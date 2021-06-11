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Facebook Messenger получил новые функции с последним обновлением: что добавили

Facebook получил несколько новых функций

сегодня, 17:12
Автор:

Денис Подставной

С последним обновлением Facebook Messenger получил новые возможности. Теперь в популярном приложении появились функции QR-кодов и ссылок для оплаты, новые темы и панель для быстрых ответов. 

Facebook Messenger получил новые функции с последним обновлением: что добавили

Facebook Messenger получил обновление. Фото из открытых источников

Новые темы

Facebook Messenger получил три новых визуальных оформления:

• Разработано специально к 20 годовщине серии фильмов Форсаж;

• Посвящено певице Оливии Родриго;

• Создана к Всемирному дню океанов. 

Сменить темы пользователи смогут в настройках чата в приложениях Facebook Massenger и Instagram 

Панель для быстрых ответов 

Благодаря ей пользователь сможет отвечать на присланные фотографии или видео прямо из мультимедийного обозревателя, не выходя в основной чат.  

QR коды и ссылки для оплаты

С помощью данных возможностей пользователь сможет отправлять и принимать денежные средства используя технологию Facebook Pay, даже от людей, которые не зарегистрированы в социальной сети. Для того чтобы получить доступ к личному QR-коду или ссылке, нужно перейти в раздел Facebook Pay в настройках. После этого пользователь сможет делиться своей личной ссылкой и принимать или переводить деньги. На данный момент эта возможность работает только в Соединённых Штатах Америки. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в популярный мессенджер WhatsApp получил обновление, в котором разработчики добавили несколько новых функций. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что американская компания Google обновила своей приложение YouTube для телевизоров под управлением операционной системы Android


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Источник: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/facebook-messenger-otrymav-novi-temy-novu-panel-ta-qr-kody-dlya-facebook-pay.html
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