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Главная Новости IT технологии В WhatsApp появились новые функции: что добавили
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В WhatsApp появились новые функции: что добавили

Мессенджер WhatsApp получил обновление

сегодня, 17:42
Автор:

Денис Подставной

Популярное приложение WhatsApp получило обновление, в котором разработчики добавили несколько новых функций. Речь идет о версии приложения для устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS от Apple. 

В WhatsApp появились новые функции: что добавили

Новые функции WhatsApp. Фото из открытых источников

В новой версии мессенджера появилось две новых функции:

1. Ускорение воспроизведения голосовых сообщений 

Известно, что такая функция тестировалась еще с начала весны этого года. Теперь пользователи смогут ускорять проигрывание аудиосообщения в один, полтора и два раза. 

2. Отображение символа @ 

Теперь, когда пользователя кто-то бзудет упоминать или отвечать на сообщение, данный символ будет отображаться в списке чатов. 

Новые возможности стали уже доступными для всех пользователей iOS устройств, которые обновили приложение WhatsApp. 

Для справки: В 2014 году популярный мессенджер WhatsApp был куплен американской компанией Facebook за 19 миллиардов долларов. WhatsApp является самым популярным приложением для обмена сообщениями. Его ежемесячная аудитория насчитывает более 2 миллиардов активных пользователей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Facebook хочет создать собственные умные часы. Инсайдеры рассказали о приблизительной дате выхода, а также об особенностях гаджета. Подробнее об этом вы можете узнать из нашей статьи

Также издание информировало о том, когда выйдет новая Windows. В новую версию своего продукта компания добавит множество как функциональных, так и визуальных изменений. Microsoft презентует её уже совсем скоро. В Сети предполагают, что новой версией операционной системы может оказаться Windows 11. 



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Источник: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/whatsapp-dlya-ios-otrymav-dvi-novi-funkcziyi.html
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