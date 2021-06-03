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Когда выйдет новая версия Windows: официальная дата

Microsoft объявила дату, когда будет продемонстрирована новая версия Windows

сегодня, 13:07
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Microsoft объявила о том, что вскоре представит новое поколение операционной системы Windows. Новинка будет продемонстрирована на мероприятии, которое организует компания. Оно будет проходить онлайн и начнется 24 июня в 6 вечера по киевскому времени. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Когда выйдет новая версия Windows: официальная дата

Cкоро выйдет новая версия Windows. Фото из открытых источников.

Ожидается, что в изменения для ОС будут входить визуальные улучшения, существенные изменения пользовательского интерфейса и набор новых функций. Вполне вероятно, что новая версия операционной системы будет позиционироваться как "Windows 11". 

Известно, что Microsoft в течении некоторого времени работала над изменениями пользовательского интерфейса рабочего стола для Windows 10. Новый интерфейс получил кодовое название - Sun Valley. По информации в Сети, в обновлении интерфейса будет затронуто меню "Пуск", изменены ярлыки, звуки, дизайн и анимация. 

Отметим, что не так давно компания отменила выход Windows 10X, которая была разработана на новой версии операционки, под названием Windows Core OS. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google может вскоре добавить несколько полезных функций для мобильного приложения YouTube. Новые функции уже тестируются командой разработчиков. Изменения могут стать доступными уже с ближайшими обновлениями. 

Также издание информировало о том, что разработчики популярного приложения Instagram изменят алгоритмы работы для своей социальной сети. Известно, что данное решение последовало после многочисленных жалоб от пользователей. О том, что изменится в приложении, читайте подробнее в нашей статье


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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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