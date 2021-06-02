Какие новые функции появятся в приложении YouTube

Google может добавить новые возможности для своего мобильного приложения YouTube. Как стало известно, новые функции могут добавить в приложение уже с ближайшими обновлениями.

Google обновит приложение YouTube для смартфонов. Фото из открытых источников

Автоповтор видео

В обновлении появится возможность зацикливать просматриваемые видеоролики. После включения этой функции ролик будет проигрываться раз за разом до тех пор, пока пользователь её не отключит или не закроет видео. Вероятнее всего, кнопка включения для автоповтора будет располагаться там же, где сейчас находится кнопка автовоспроизведения следующего видеоролика.

Нарезка видео

Вторая возможность позволит пользователям приложения вырезать из видеоролика короткие фрагменты (до 60 секунд). Для этого под видео появится новая кнопка, которая будет активировать такую функцию.

Известно, что на данный момент новые возможности уже тестируются силами разработчиков приложения и тестировщиков среди пользователей. Дата выхода обновления пока неизвестна.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft может вскоре добавить в свою операционную систему Windows 10 новые возможности. Судя по информации в Сети, ею может стать очень популярная возможность, которая присутствовала в старых версиях операционки.

Также издание информировало о том, что Microsoft выпустила обновление для Windows 10, в котором добавила новые функции и исправила несколько ошибок, возникающих у пользователей после обновления на предыдущие версии операционной системы. Оно не затрагивает параметров безопасности, поэтому является необязательным и не загружается автоматически — пользователи могут установить его только вручную.

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