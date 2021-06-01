Какая полезная функция может появиться в обновлении для Windows 10

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Денис Подставной
Вскоре в Windows 10 могут появиться новые функции. Как стало известно, компания Microsoft может добавить в свою актуальную версию операционной системы виджеты.
В Windows 10 скоро могут добавить новые функции. Фото из открытых источников
На данный момент в компании работают над проектом, который называется Windows Widgets. В нём рассматривается возможность размещения виджетов на рабочем столе операционной системы Windows 10.
Вероятнее всего, такие программы будут размещены в правом углу экрана и их можно будет вызывать при помощи жестов или нажатия определенных клавиш. Эти возможности могут быть включены в большое обновление 21H2 для Windows 10, которое станет доступным для всех пользователей осенью 2021 года.
Эта функция уже была представлена в прошлых версиях операционных систем от Microsoft. Например, пользователи Windows 7 имеют возможность пользоваться виджетами, которые были очень востребованы во время популярности Windows 7.
Для справки: Операционные системы Windows 10 и Windows 7 являются самыми популярными в мире. Примерно на 60% всех компьютеров установлена 10 и на 20% — 7 версии операционки от Microsoft.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft выпустила необязательное обновление для своей операционной системы Windows 10.
В него были добавлены несколько новых интересных функций, а также исправлены ошибки предыдущих версий. Поскольку эти изменения не затрагивают безопасности ОС, то его нужно скачивать вручную.
Также издание информировало о том, какие смертельные опасности угрожают путешественникам на Марс. Ученые назвали несколько причин, почему космическое путешествие может обернуться трагедией.
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