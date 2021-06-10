Какими будут смарт-часы от Facebook: инсайдеры рассказали о планах компании

В компании Facebook планируют создать собственные смарт-часы. Об этом сообщает издание TheVerge, ссылаясь на собственные источники.

Facebook выпустит свои смарт-часы. Фото из открытых источников

Согласно инсайдерской информации, компания может выпустить свои часы уже летом следующего года. Также стали известны некоторые особенности гаджета. Так, умные часы будут иметь несколько камер и отсоединяемый дисплей. Вероятно, камеры на часах будут связаны с приложениями компании, такими как Facebook и Instagram. Это позволит мгновенно загружать в социальные сети фото и видео снятые на часы.

Фронтальная камера будет предназначаться для совершения видеозвонков, а отсоединив дисплей от ремешка, можно будет использовать заднюю камеру для съемки видео и фото в формате Full-HD. Устройство будет работать без подключения к смартфону, иметь поддержку LTE, а также использовать специальную версию операционной системы Android от компании Google.

По словам инсайдеров, за свой гаджет компания Facebook будет просить у покупателя около 400 долларов.

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