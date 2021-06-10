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Главная Новости IT технологии Какими будут смарт-часы от Facebook: инсайдеры рассказали о планах компании
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Какими будут смарт-часы от Facebook: инсайдеры рассказали о планах компании

Инсайдеры рассказали подробности о смарт-часах от компании Facebook

сегодня, 17:00
Автор:

Денис Подставной

В компании Facebook планируют создать собственные смарт-часы. Об этом сообщает издание TheVerge, ссылаясь на собственные источники. 

Какими будут смарт-часы от Facebook: инсайдеры рассказали о планах компании

Facebook выпустит свои смарт-часы. Фото из открытых источников

Согласно инсайдерской информации, компания может выпустить свои часы уже летом следующего года. Также стали известны некоторые особенности гаджета. Так, умные часы будут иметь несколько камер и отсоединяемый дисплей. Вероятно, камеры на часах будут связаны с приложениями компании, такими как Facebook и Instagram. Это позволит мгновенно загружать в социальные сети фото и видео снятые на часы.

Фронтальная камера будет предназначаться для совершения видеозвонков, а отсоединив дисплей от ремешка, можно будет использовать заднюю камеру для съемки видео и фото в формате Full-HD. Устройство будет работать без подключения к смартфону, иметь поддержку LTE, а также использовать специальную версию операционной системы Android от компании Google. 

По словам инсайдеров, за свой гаджет компания Facebook будет просить у покупателя около 400 долларов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Сети появились фотографии еще не вышедших наушников от Apple. Судя по данным фотографиям, новые беспроводные наушники будут использоваться больше, как устройство для прослушивания музыки, чем гарнитура. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что компания Hanson Robotic, известная своим человекоподобным роботом София, создала робота-медсестру.  Робот-медсестра получила имя Грейс, и будет предназначена для ухода за больными на коронавирус. Благодаря искусственному интеллекту робот сможет самостоятельно проводить диагностику. Читайте подробно в нашей статье




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Источник: https://www.theverge.com/2021/6/9/22526266/facebook-smartwatch-two-cameras-heart-rate-monitor
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