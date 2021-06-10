logo
Русский Українська

BTC/USD

36549.31

ETH/USD

2471.06

LTC/USD

165.14

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Как будут выглядеть новые наушники от Apple
commentss НОВОСТИ Все новости

Как будут выглядеть новые наушники от Apple

В Сети появились фотографии новых Beats Studio Buds

сегодня, 13:31
Автор:

Денис Подставной

В сети появились новые фотографии наушников Beats от компании Apple. Об этом сообщает издание MacRumors. 

Как будут выглядеть новые наушники от Apple

Новые наушники от Apple. Фото из открытых источников

Новые изображения беспроводных наушников были обнаружены в базе данных Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня. Наушники, запечатленные на фотографии не имеют "ножки" как у AirPods от Apple. Вероятнее всего, они меньше будут служить гарнитурой, а больше — устройством для прослушивания аудиоконтента. 

Как будут выглядеть новые наушники от Apple - фото 2

По словам инсайдеров, наушники, которые будут называться Beats Studio Buds, смогут поддерживать, недавно запущенную компанией Apple функцию loseless для Apple Music. Также стало известно, что они будут поставляться с зарядным кейсом такого же цвета, как и сами наушники.

Как будут выглядеть новые наушники от Apple - фото 3

Предполагается, что новинки будут продаваться в трех цветовых вариациях: черной, красной и белой. Ранее инсайдеры утверждали, что их покажут на конференции Apple WWDC 2021, однако этого не случилось. 

Для справки: компания Apple приобрела известного американского производителя наушников Beats Electronics в 2014 году за 400 миллионов долларов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Apple на конференции WWDC 2021 новую версию своей операционной системы iOS. Стал известен список устройств, которые не смогут получить обновление. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что инсайдеры рассказали о том, когда стоит ждать новое поколение наушников AirPods от Apple. Согласно их данным новые "AirPods 3" получат обновленный дизайн и кейс для зарядки наушников. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.macrumors.com/2021/06/09/beats-studio-buds-regulatory-database/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ