Как будут выглядеть новые наушники от Apple

В сети появились новые фотографии наушников Beats от компании Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Новые наушники от Apple. Фото из открытых источников

Новые изображения беспроводных наушников были обнаружены в базе данных Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня. Наушники, запечатленные на фотографии не имеют "ножки" как у AirPods от Apple. Вероятнее всего, они меньше будут служить гарнитурой, а больше — устройством для прослушивания аудиоконтента.





По словам инсайдеров, наушники, которые будут называться Beats Studio Buds, смогут поддерживать, недавно запущенную компанией Apple функцию loseless для Apple Music. Также стало известно, что они будут поставляться с зарядным кейсом такого же цвета, как и сами наушники.







Предполагается, что новинки будут продаваться в трех цветовых вариациях: черной, красной и белой. Ранее инсайдеры утверждали, что их покажут на конференции Apple WWDC 2021, однако этого не случилось.

Для справки: компания Apple приобрела известного американского производителя наушников Beats Electronics в 2014 году за 400 миллионов долларов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Apple на конференции WWDC 2021 новую версию своей операционной системы iOS. Стал известен список устройств, которые не смогут получить обновление. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что инсайдеры рассказали о том, когда стоит ждать новое поколение наушников AirPods от Apple. Согласно их данным новые "AirPods 3" получат обновленный дизайн и кейс для зарядки наушников.

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