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Главная Новости IT технологии Как выглядит робот-медсестра, которая будет ухаживать за больными COVID-19 (ФОТО)
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Как выглядит робот-медсестра, которая будет ухаживать за больными COVID-19 (ФОТО)

Ученые, которые создали известного робота Софию, показали свое новое творение

сегодня, 14:47
Автор:

Денис Подставной

Ученые из Гонконга создали робота, который сможет ухаживать за больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Reuters.

Как выглядит робот-медсестра, которая будет ухаживать за больными COVID-19 (ФОТО)

Ученые создали робота-медсестру. Фото из открытых источников

Ранее эти же ученые из компании Hanson Robotics создали знаменитого гуманоидного робота Софию, который мог адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. С данным роботом проводилось множество встреч по всему миру. В октябре 2018 София посетила Украину. Во время визита человекоподобный робот пообщался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. 

Нового робота-медсестру назвали Грейс. Она предназначена для ухода за пожилыми людьми и больными COVID-19. Андроид может измерять температуру пациента с помощью встроенного тепловизора, а также использовать искусственный интеллект для диагностики. Грейс знает английский и несколько диалектов китайского языка. 

Разработчики робота утверждают, что их творение сможет помочь облегчить работу мединскому персоналу во время пандемии. Также глава предприятия Hanson Robotics сообщил, что к концу лета начнется массовое производство первых версий Грейс.

Как выглядит робот-медсестра, которая будет ухаживать за больными COVID-19 (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA создадут нового робота для отправки на Луну. Новый луноход должна будет доставить ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX. Разработкой данного аппарата будет заниматься компания Astrobotic Technology. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание сообщало о том, что марсоход Perseverance сделал несколько фотографий с Марса, которые объединили в одно панорамное изображение. Для создания эффекта присутствия ученые добавили к фото звуки марсианской пустыни. Ученые отметили, что на данный момент марсоход выполнил все тестовые задания и приступил к выполнению своих основных задач. 




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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/meet-grace-healthcare-robot-covid-19-created-2021-06-09/
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