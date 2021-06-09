Ожидаемая многими: Google добавила новую функцию в приложение Youtube

Американская компания Google обновила своё приложение YouTube для Android TV. Об этом сообщает издание Android Police.

Google обновила YouTube для Android TV. Фото из открытых источников.

Для его установки от пользователя ничего не требуется, приложение получило изменения на серверной стороне. Обновления доступно для телевизоров на основе Android TV и Chromecast с Google TV.

Теперь всем пользователям стала доступна ожидаемая многими функция контроля скорости воспроизведения. Чтобы ею воспользоваться нужно перейти в дополнительное всплывающее меню во время воспроизведения видеоролика. Google предоставила возможность для выбора замедленного 0,25x, 0,5x и ускоренного воспроизведения 1,25x, 1,5x и 2x. К сожалению, в отличие от браузерной версии YouTube для компьютеров или приложения для смартфонов, в Android TV будет отсутствовать скорость 0,75x и 1,75x.

Для справки: Android TV это вид операционной системы Android для мультимедийных приставок и телевизоров. Была выпущена в 2015 году компанией Google. С тех пор операционная система обновлялась более тридцати раз, однако возможность контроля скорости воспроизведения до этого времени отсутствовала.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие iPhone не смогут обновиться до новой iOS 15. Компания Apple продемонстрировала новую версию своей операционной системы для смартфонов на конференции WWDC 2021. Также была объявлена её дата выхода и название моделей смартфонов, которые будут ее поддерживать.

Также издание информировало о том, что компания Apple впервые обновила свой новый гаджет AirTag, а также выпустит приложение для операционной системы Android. Более подробно читайте в нашей статье.

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