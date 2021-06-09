logo
Русский Українська

BTC/USD

36549.31

ETH/USD

2471.06

LTC/USD

165.14

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Ожидаемая многими: Google добавила новую функцию в приложение Youtube
commentss НОВОСТИ Все новости

Ожидаемая многими: Google добавила новую функцию в приложение Youtube

Google добавила новую возможность в приложение YouTube для Android TV

9 июня 2021, 12:10
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google обновила своё приложение YouTube для Android TV. Об этом сообщает издание Android Police. 

Ожидаемая многими: Google добавила новую функцию в приложение Youtube

Google обновила YouTube для Android TV. Фото из открытых источников.

Для его установки от пользователя ничего не требуется, приложение получило изменения на серверной стороне. Обновления доступно для телевизоров на основе Android TV и Chromecast с Google TV. 

Теперь всем пользователям стала доступна ожидаемая многими функция контроля скорости воспроизведения. Чтобы ею воспользоваться нужно перейти в дополнительное всплывающее меню во время воспроизведения видеоролика. Google предоставила возможность для выбора замедленного 0,25x, 0,5x и ускоренного воспроизведения 1,25x, 1,5x и 2x. К сожалению, в отличие от браузерной версии YouTube для компьютеров или приложения для смартфонов, в Android TV будет отсутствовать скорость 0,75x и 1,75x. 

Для справки: Android TV это вид операционной системы Android для мультимедийных приставок и телевизоров. Была выпущена в 2015 году компанией Google. С тех пор операционная система обновлялась более тридцати раз, однако возможность контроля скорости воспроизведения до этого времени  отсутствовала. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие iPhone не смогут обновиться до новой iOS 15. Компания Apple продемонстрировала новую версию своей операционной системы для смартфонов на конференции WWDC 2021. Также была объявлена её дата выхода и название моделей смартфонов, которые будут ее поддерживать. 

Также издание информировало о том, что компания Apple впервые обновила свой новый гаджет AirTag, а также выпустит приложение для операционной системы Android. Более подробно читайте в нашей статье





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.androidpolice.com/2021/06/07/youtube-on-android-tv-just-added-the-feature-ive-been-wanting-for-years/?utm_source=ixbtcom
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ