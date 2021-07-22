YouTube получит новую функцию: что известно

Разработчики YouTube добавили новую функцию для своего сервиса. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Новая функция YouTube. Фото: YouTube

Как стало известно, у пользователей видеохостинга теперь появится новая возможность для поддержки своих любимых авторов. YouTube анонсировал новый инструмент под названием Super Thanks Он позволит финансово вознаграждать создателей контента. На данный момент эта возможность находится на этапе тестирования.

Сообщается, что Super Thanks позволит пользователям переводить авторам свои деньги - 2, 5, 10 или 50 долларов США или эквивалент этой суммы в национальной валюте. После того как любая из этих четырех сумм будет переведена, пользователь увидит специальную анимацию, а в комментариях под видео появится выделенный комментарий. Авторы контента смогут отвечать на эти комментарии.

Отмечается, что в компании тестировали данную возможность на протяжении года под названием Viewer Applause. Теперь она называется Super Thanks и доступна для тестирования в 68 странах мира, как в браузерной версии видеохостинга, так и в мобильном приложении для iOS и Android.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный сервис для просмотра и создания видеороликов YouTube запустил в Украине новый сервис. Он будет являться конкурентом TikTok и позволит пользователям просматривать и создавать короткие видео. Также в нём будут доступны различные настройки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что YouTube уберет рекламу определенных тематик со своего главного баннера. Представители компании заявили, что новые ограничения были введены для того, чтобы улучшить впечатления для пользователей видеохостинга. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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