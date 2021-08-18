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YouTube получил несколько новых полезных функций

Некоторые возможности станут доступны во всех странах после того, как разработчики проанализируют отзывы

18 августа 2021, 12:34
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярного видеохостинга YouTube добавили новые возможности для своего сервиса. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

YouTube получил несколько новых полезных функций

YouTube получил новые функции. Фото из открытых источников

Теперь, когда пользователь выполняет поиск на мобильном устройстве, он может сэкономить своё время не нажимая на воспроизведение видео и не просматривая рекламу, просто для того, чтобы узнать о чем ролик. Достаточно нажать на кнопку раскрывающегося списка, чтобы увидеть заголовки глав видео. Это может дать представление о том стоит ли смотреть видео. В результатах поиска, также будет отображаться фрагмент, которым поможет определить полезный контент. 

Благодаря еще одному изменению пользователю должно стать легче находить контент на других языках. В поисковых результатах появились видеоролики на разных языках, с переведенными названиями, описаниями и субтитрами. Это делает результаты более полными.

Пользователи мобильного приложения YouTube из Индии и Индонезии смогут получать результаты поиска со ссылками на сайты. Благодаря данной возможности, можно будет находить информацию, которая недоступна на видеохостинге. Разработчики заявили, что они проанализируют отзывы прежде, чем вводить новую функцию и в других странах. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что для популярного мессенджера Telegram вышло крупное обновление. В нём разработчики добавили в своё приложение множество новых функций. Например, теперь, когда пользователь напишет в описании к видео или в ответе время, оно будет автоматически преобразовано в ссылку (таймкод). Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Viber получит крупное обновление. Оно выйдет благодаря партнерству Viber с компанией Snap Inc. В мессенджер добавят фильтры и маски дополненной реальности, а также появится возможность для создания настраиваемых аватаров Bitmoji. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/08/18/youtube-stal-luchshe-i-udobnee-chto-izmenilos-.html
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