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Для Telegram вышло крупное обновление: что нового

В новом обновлении под номером 7.9 мессенджер получил множество новых функций

сегодня, 14:55
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили новое обновление для своего приложения. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

Для Telegram вышло крупное обновление: что нового

Крупное обновление Telegram. Фото: Лайфхакер

В новом обновлении под номером 7.9 мессенджер получил множество новых функций, например:

• групповые видеовызовы теперь поддерживают до 1000 зрителей и неограниченное число слушателей;

• пользователи смогут изменять скорость воспроизведения видео. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо нажать на три точки в медиаплеере. Доступен выбор между 0.5, 1.5 или 2х;

 в новинке было улучшено качество и увеличено разрешение  изображения в видеовызовах, а если нажать на полученное видеосообщение, оно развернётся на всю ширину чата;

• была добавлена возможность для создания таймкодов. Теперь, когда пользователь будет писать в описании к видео или в ответе время, оно будет автоматически превращаться в ссылку; 

• в приложении Telegram 7.9 была улучшена камера;

• теперь можно поделится изображением своего экрана во время личных или групповых видеовызовов. 

Также в новом обновлении разработчики добавили множество других функций и исправлений ошибок, которые могли появляться на старых версиях. 

 Новая версия мессенджера уже доступна для всех пользователей как с устройствами под управлением операционной системы iOS, так и Android. В новинке разработчики исправили множество ошибок, а именно 117.  Из них 13 были отмечены как критические. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google планирует в скором времени выпустить новое обновление для своего Android TV. Стало известно, какие обновления и исправления получит операционная система. Подробнее — в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что компания Microsoft выпустила крупное обновление для своей операционной системы Windows. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://telegram.org/blog/video-1000/ru?ln=a
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