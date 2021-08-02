Для Telegram вышло крупное обновление: что нового

Разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили новое обновление для своего приложения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Крупное обновление Telegram. Фото: Лайфхакер

В новом обновлении под номером 7.9 мессенджер получил множество новых функций, например:

• групповые видеовызовы теперь поддерживают до 1000 зрителей и неограниченное число слушателей;

• пользователи смогут изменять скорость воспроизведения видео. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо нажать на три точки в медиаплеере. Доступен выбор между 0.5, 1.5 или 2х;

• в новинке было улучшено качество и увеличено разрешение изображения в видеовызовах, а если нажать на полученное видеосообщение, оно развернётся на всю ширину чата;

• была добавлена возможность для создания таймкодов. Теперь, когда пользователь будет писать в описании к видео или в ответе время, оно будет автоматически превращаться в ссылку;

• в приложении Telegram 7.9 была улучшена камера;

• теперь можно поделится изображением своего экрана во время личных или групповых видеовызовов.

Также в новом обновлении разработчики добавили множество других функций и исправлений ошибок, которые могли появляться на старых версиях.

Новая версия мессенджера уже доступна для всех пользователей как с устройствами под управлением операционной системы iOS, так и Android. В новинке разработчики исправили множество ошибок, а именно 117. Из них 13 были отмечены как критические. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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