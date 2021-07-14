Microsoft выпустила обновление для Windows, которое исправляет более сотни опасных уязвимостей

Американская компания Microsoft выпустила новое обновление для своей операционной системы Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

Microsoft выпустила обновление для Windows. Фото из открытых источников

Патч вышел под номером KB5004237 в рамках традиционного ежемесячного обновления (Patch Tuesday). Он распространяется для систем Windows 10 сборок - 2004, 20H2 и 21H, а также более ранних Windows 10 корпоративных, образовательных и версий с возможностью долгосрочной поддержки.

Программисты Microsoft добавили в обновление множество исправлений и доработок. Например, устранены проблемы возникающие с печатью и повышена безопасность основных операций системы.

Также патч стал доступен и для более старых версии операционки - Windows 7 и Windows 8.1. В обновлении устранены проблемы с 16-разлядными программами, а также добавлен ряд других доработок.

В рамках ежемесячного обновление было исправлено сто семнадцать уязвимостей (тринадцать — критические и сто три — опасные), как в самой операционной системе, так и в фирменных продуктах Windows.

Microsoft прекратила поддерживать своею Windows 7 уже более года назад, однако для корпоративных пользователей предлагается платная продленная поддержка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft выпустила срочное обновление для своей своих операционных систем Windows. Обновление исправляет критическую ошибку, благодаря которой злоумышленники могли удаленно выполнять код с полными правами администратора. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что у пользователей новой Windows 11 будет ограниченное время на то, чтобы без потерь вернутся на прежнюю операционную систему. Стало известно, что необходимо будет сделать пользователю, для того, чтобы "откатиться" на старую ОС.

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