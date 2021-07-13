Сколько времени будет у пользователей Windows 11 на то, чтобы без трудностей вернуться на Windows 10

C Windows 11 можно будет вернуться к десятой версии в течении ограниченного времени. Об этом сообщает издание fuentitech.

С Windows 11 можно будет вернутся на прежнюю версию ОС. Фото из открытых источников

Как стало известно, американская компания Microsoft сделала заявление о том, что у всех желающих вернуться на 10 версию после установки новой Windows 11 будет десять дней на обдумывание.

При этом процедура возврата будет достаточно простой. Пользователю достаточно будет запустить восстановление системы. Если же с момента установки Windows 11 пройдет более десяти дней, то процесс будет сложнее (потребуется чистая установка операционки). А во время этого процесса будут удалены все пользовательские файлы и настройки.

Для справки: Microsoft официально сообщила, что бесплатно обновится до новой Windows 11 можно будет только в течение года после её релиза.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, стало известно, сколько Microsoft планирует выпустить версий новой Windows 11. Инсайдеры обнаружили эту информацию в базе данных Bluetooth SIG. По их пользователь сможет выбрать между семью различными Windows 11. О том, какие именно версии предложит Microsoft — читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что американская компания Microsoft выпустила срочное обновление для своих операционных систем Windows. Патч вышел даже для устаревшей Windows 7, поддержка, которой официально была завершена еще в прошлом году. Программисты Microsoft обнаружили опасную уязвимость в службе диспетчера печати, которую называют PrintNightmare. С помощью неё злоумышленники могли удалённо выполнять код с полными правами администратора. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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