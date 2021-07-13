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Главная Новости IT технологии Стало известно, сколько будет версий у новой Windows 11
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Стало известно, сколько будет версий у новой Windows 11

Mixed Reality может стать полноценной версией ОС

сегодня, 15:55
Автор:

Денис Подставной

Стало известно, сколько будет версий у новой Windows 11

Microsoft выпустит семь версии для Windows 11. Фото из открытых источников.

Инсайдеры рассказали о том, сколько версий будет в новой операционной системе от Microsoft. Об этом сообщает издание MSPowerUser. 

На момент презентации своей операционной системы Windows 11 американская компания Microsoft не сообщала о том, сколько разновидностей будет иметь новинка. Эту информацию удалось добыть порталу MSPowerUser в базе данных Bluetooth SIG. 

Bluetooth SIG является организацией, что занимается принятием стандартов Bluetooth, а также утверждением их поддержки с различными приложениями и устройствами. 

Согласно инсайдерской информации, пользователей Windows 11 может ожидать выбор между семью версиями операционки: 

 Home;

 Pro;

 Pro for Workstations;

 Education;

 Pro Education;

 Enterprise;

 Mixed Reality.

Среди них можно отметить последнюю версию под названием Mixed Reality для AR-гарнитуры HoloLens, которая теперь будет являться в качестве полноценной версии, а не в виде специального дополнения. 

Судя по данному списку, видимо, в компании решили отказаться от выпуска LTSC (включает в себя 10-летнию поддержку обновлений безопасности), IоT (для интегрированных решений) версий операционной системы. 

Однако нельзя исключать, что данные версии появятся в будущем уже после выхода операционной системы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsft предоставит возможность бесплатного обновления до новой одиннадцатой версии операционной системы Windows не только для пользователей Windows 10. Стало известно, что владельцы лицензионных копий более устаревших операционок тоже смогут обновиться в течении ограниченного количества времени, однако для них процедура установки будет несколько сложнее, чем для владельцев десятки. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Microsoft выпускает срочное обновление для своих операционных систем. Специалисты компании обнаружили уязвимость в безопасности. 


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Источник: http://businessua.com/telekom/70797microsoft-gotue-7-riznih-windows-11.html
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