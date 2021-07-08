Пользователи Windows 7 и 8 смогут бесплатно обновиться до Windows 11, но не всё так просто

Microsoft предоставит возможность бесплатного обновления до Windows 11 владельцам лицензионных копий операционных систем Windos 7 и 8. Об этом сообщило индийское подразделении китайской компании Lenovo.

Пользователи старых ОС Windows смогут бесплатно обновится до 11 версии. Фото из открытых источников.

Как стало известно, пользователи устройств под управлением ОС Windows версий 7, 8 и 8.1 смогут так же, как и владельцы десятки получить обновление. Однако, в случае с владельцами устаревших версий операционок им придется производить чистую установку системы. А это значит, что никакие их файлы и настройки со старой системы не будут перенесены на новинку.

Перед установкой Windows 11 им самим придется позаботиться о сохранности своих данных. Для тех, кто переходит на новинку с десятой версии, установка будет происходить в виде обновления и соответственно все файлы и настройки будут перенесены.

В последней бете Windows 11 уже найдены конфигурационные ключи для Windows 8.1 и более ранних версий и это также указывает на то, что компьютеры под управлением этих операционных систем смогут бесплатно обновиться до новой версии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft выпускает срочное обновления для своих операционных систем Windows. Как стало известно, программисты компании обнаружили сервизную уязвимость в службе диспетчера печати. С помощью её на пораженных устройствах злоумышленники смогли бы удаленно выполнять код с полными правами администратора. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в компании Microsoft сделают процесс бесплатного перехода пользователей на Windows 11 ограниченным по времени. Стало известно, сколько у пользователей есть времени на это.

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