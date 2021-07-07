Microsoft выпускает срочное обновление для Windows: в чем причина

Американская компания Microsoft в срочном порядке выпустила обновление для своих операционных систем Windows. Об этом сообщает издание The Verge.

Срочное обновление Windows. Фото из открытых источников

Как стало известно, разработчики выпустили срочный патч безопасности для операционных систем Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows RT 8.1, а также для различных сборок десятой версии. Примечательно, что апдейт коснулся даже устаревшей Windows 7, поддержка которой официально закончилась еще в прошлом году.

Патч должен устранить критическую ошибку, в службе диспетчера печати, которую называют PrintNightmare. Она была обнаружена на прошлой неделе после того, как программисты случайно опубликовали экспериментальный код эксплойта.

Специалисты корпорации оценили данную уязвимость, как критическую. Выяснилось, что с помощью неё на пораженных устройствах хакеры смогли бы удаленно выполнять код с полными правами администратора.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft осенью выпустит новую операционную систему Windows 11. Она станет бесплатной для всех владельцев десятой версии операционки, однако это предложение будет ограниченным по времени. Стало известно, сколько времени будет у владельцев Windows 10 для обновления. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Портал "Комментарии" уже писал о том, что Microsoft выпустила раннюю версию своей новой Windows 11. Она станет доступна ограниченному числу пользователей. Стало известно, что нужно сделать, чтобы получить доступ к установке новой операционки.

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