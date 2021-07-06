Успейте установить: когда Windows 11 станет платной для всех

Бесплатное обновление операционной системы Windows до 11 версии будет ограничено по времени. Об этом сообщается в официальном блоге компании Microsoft.

Microsoft рассказала о процедуре обновления к Windows 11. Фото из открытых источников

Как стало известно, в компании официально подтвердили то, что Windows 11 будет абсолютно бесплатной для всех пользователей, у которых установлена лицензионная копия 10 версии операционки. Однако, у таких пользователей будет ограничено время для бесплатного перехода на новинку. Представители компании отметили, что остановка бесплатного обновления для пользователей десятки произойдет не ранее, чем через год после выхода Windows 11.

Известно, что компания начнет распространять свою новинку уже осенью этого года, но большинство пользователей сможет его получить не ранее начала 2022 года. Тогда компания начнет полномасштабное распространение новой ОС.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft изменила одну из главных фишек своей операционной системы Windows. Пользователи ранней версии новинки обнаружили, что разработчики изменили цвет известного синего экрана смерти (BSOD). Для активации нового оповещения BSOD потребуется изменить один ключ в реестре системы. На данный момент неизвестно, с чем связана замена цвета популярного уведомления. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft выпустила Windows 11. Ранняя сборка операционной системы стала доступна для всех участников программы Windows Insider. Тестировщики отметили, что данная версия является очень схожей с той, которая утекла в Сеть еще до официального анонса ОС от Microsoft. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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