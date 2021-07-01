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Главная Новости IT технологии Microsoft выпустила Windows 11, но не для всех: как установить
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Microsoft выпустила Windows 11, но не для всех: как установить

Microsoft выпустила раннюю версию Windows 11

сегодня, 15:34
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Microsoft выпустила Windows 11. Об этом сообщает издание Engadget. 

Microsoft выпустила Windows 11, но не для всех: как установить

Вышла ранняя версия Windows 11. Фото из открытых источников

Как стало известно, Microsoft предоставила раннюю версию своей новой операционной системы для участников программы Windows Insider. Этот билд ознакомит пользователей с новым интерфейсом, однако крупные новые функции пока будут недоступны. Например, в этой версии тестировщики не смогли проверить совместимость новой ОС с приложениями для системы Android интегрированную в платформу Teams. Отмечается, что компания предоставила данным пользователям версию Windows 11, которая не сильно отличается от той, что утекла в Сеть до официальной презентации. 

Для того чтобы получить доступ к новинке от Microsoft, нужно стать участником программы Windows Insider. Это можно сделать заполнив анкету на официальном сайте компании или включить программу прямо в настройках десятой версии Windows. 

Для справки: выход новой Windows 11 запланирован уже на эту осень. Она будет доступна абсолютно бесплатно для всех владельцев лицензионной копии Windows 10. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало  о том, что американская компания Microsoft будет требовать от всех компьютеров, на которых установлена новая Windows 11 наличие веб-камеры. К самим камерам также будет предъявлен ряд требований. Стала известна дата, когда новое условие вступит в силу. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что популярный мессенджер WhatsApp получил новую бета-версию, которая добавит долгожданную пользователями функцию. На данный момент обновление доступно для устройств под управлением только одной из операционных систем. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.engadget.com/windows-11-insider-preview-170004505.html
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