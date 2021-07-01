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Как в Instagram: WhatsApp получил долгожданную функцию

Для мессенджера вышла новая бета-версия

сегодня, 10:56
Автор:

Денис Подставной

Популярный мессенджер WhatsApp получил долгожданную функцию. Об этом сообщает издание Neowin. 

Как в Instagram: WhatsApp получил долгожданную функцию

WhatsApp получил новую бету. Фото из открытых источников

Разработчики приложения добавили в него новую возможность с исчезающими мультимедийными сообщениями, как в Instagram или Snap. Данная функция будет автоматически удалять сообщение сразу после просмотра пользователем, который получил его. 

Для того чтобы отправить такое сообщение, пользователю нужно:

• Войти в мессенджер и выбрать контакт получателя;

• Выбрать медиафайлы со своей галереи на устройстве или воспользоваться камерой;

• После выбора файла, нажать на новую кнопку, которая появилась рядом с кнопкой отправки. 

WhatsApp в отличие от Snapсhat не запрещает получателю сделать снимок экрана, на котором открыто временное сообщение. Поэтому отправителю нужно быть аккуратным и делиться такими медиафайлами только с доверенными контактами. 

На данный момент функция доступна только в бета-версии приложения для устройств под управлением операционной системы Android под номером 2.21.14.3. 
Отмечается, что временные сообщения можно отправлять даже тем пользователям, которые не обновили приложение мессенджера. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный мессенджер Viber в скором времени получит крупное обновление. Разработчики в сотрудничестве с компанией Snap добавят в него AR-контент. На данный момент новые возможности работают только в ограниченном числе стран, однако в ближайшее время обновление станет доступно для всех. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что WhatsApp получит новое обновление в котором улучшат функцию работы с несколькими устройствами. 


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Источник: https://www.neowin.net/news/whatsapp-feature-lets-you-send-disappearing-photos-and-videos-heres-how-you-can-use-it/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neowin-main+%28Neowin+News%29
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