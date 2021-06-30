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WhatsApp скоро получит новые функции: что известно

Для WhatsApp выпустили новую бета-версию

сегодня, 14:19
Автор:

Денис Подставной

Популярный мессенджер WhatsApp получил новые возможности. Об этом сообщает портал Wabetainfo. 

WhatsApp скоро получит новые функции: что известно

Новые функции WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, приложение WhatsApp для устройств под управлением операционной системы Android получило новую бета-версию под номером 2.21.14.1. Это обновление внедряет в мессенджер новые улучшения для возможности работы с несколькими устройствами, а также добавляет новую функцию конфиденциальности. 

После того как пользователь свяжет свой аккаунт на разных гаджетах, ему больше не будет необходимо оставаться в Сети для того, чтобы использовать веб-версию  WhаtsApp Portal или настольную WhatsApp Desktop. Одновременно можно будет использовать до 4 устройств и один телефон. Отмечается, что пользователю не удастся отправить сообщения или позвонить тем пользователям, у которых установлена устаревшая версия приложения. 

Известно, что во время использования аккаунта WhatsApp для разных устройств, личное общение пользователя будет иметь сквозное шифрование. Новые возможности добавят в основную версию мессенджера, после того, как завершиться их тестирование. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный мессенджер Telegram получил крупное обновление, которое стало доступно для пользователей использующих устройства, как под управлением операционной системы Android, так и iOS. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что американская компания Microsoft введет новое правило, которое обяжет всех пользователей операционной системы Windows 11 иметь у себя на устройстве веб-камеру. Стало известна дата, когда правило вступит в силу, а также устройства, которые станут исключениями. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://wabetainfo.com/
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