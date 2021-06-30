WhatsApp скоро получит новые функции: что известно

Популярный мессенджер WhatsApp получил новые возможности. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

Новые функции WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, приложение WhatsApp для устройств под управлением операционной системы Android получило новую бета-версию под номером 2.21.14.1. Это обновление внедряет в мессенджер новые улучшения для возможности работы с несколькими устройствами, а также добавляет новую функцию конфиденциальности.

После того как пользователь свяжет свой аккаунт на разных гаджетах, ему больше не будет необходимо оставаться в Сети для того, чтобы использовать веб-версию WhаtsApp Portal или настольную WhatsApp Desktop. Одновременно можно будет использовать до 4 устройств и один телефон. Отмечается, что пользователю не удастся отправить сообщения или позвонить тем пользователям, у которых установлена устаревшая версия приложения.

Известно, что во время использования аккаунта WhatsApp для разных устройств, личное общение пользователя будет иметь сквозное шифрование. Новые возможности добавят в основную версию мессенджера, после того, как завершиться их тестирование.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный мессенджер Telegram получил крупное обновление, которое стало доступно для пользователей использующих устройства, как под управлением операционной системы Android, так и iOS. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что американская компания Microsoft введет новое правило, которое обяжет всех пользователей операционной системы Windows 11 иметь у себя на устройстве веб-камеру. Стало известна дата, когда правило вступит в силу, а также устройства, которые станут исключениями. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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