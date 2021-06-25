Telegram получил крупное обновление: что известно

Для популярного мессенджера Telegram вышло крупное обновление. Обновление стало доступно для смартфонов, как под управлением операционной системы iOS, так и Android.

Telegram получил новую версию. Фото из открытых источников

Обновленная версия Telegram 7.8 включает в себя такие новые возможности как:

• Поддержка видеовызова в голосовых чатах;

• Неограниченное количество собеседников в аудиорежиме;



• Поддержка видеовызовов на всех устройствах включая планшеты и ноутбуки;

• Демонстрация экрана или видео с камеры устройства на аудиторию до 30 человек;

• Администратор группы сможет запускать голосовой чат, нажав на кнопку "Голосовой чат".



Кроме того, были добавлены анимированые фоны, анимированные сообщения и подсказки по поводу актуальности данных. Например, теперь при отправке сообщений набранный текст будет плавно превращаться в отправленный пузырь, а фон чата каждый пользователь сможет настроить индивидуально для себя.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Mircosoft, объявила требования к компьютерам и другим устройствам, которые будут работать под управлением операционной системы Windows 11. Новое правило на данный момент является не обязательным. Однако, уже в 2023 году, пользователи чьи устройства не будут соответствовать данному требованию, не смогут запустить операционку. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что популярный мессенджер WhatsApp для устройств с операционной системой Android получил новую бета-версию. С новым апдейтом разработчики добавили новую функцию в приложение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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