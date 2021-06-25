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В WhatsApp скоро появится новая функция: что известно

WhatsApp получил новую тестовую версию

сегодня, 12:02
Автор:

Денис Подставной

Популярный мессенджер WhatsApp получил новую функцию. Об этом сообщает Wabetainfo. 

В WhatsApp скоро появится новая функция: что известно

Новая функция WhatsApp. Фото из открытых источников

Приложение для мгновенного обмена сообщением WhatsApp получило новую бета-версию под номером 2.21.13.15. Она доступна для смартфонов под управлением операционной системы Android. 

В новой бете пользователям станет доступна новая возможность, которая позволит пересылать наборы стикеров своим контактам. Ранее эту функцию добавили в тестовую версию приложения для устройств от компании Apple. 

На данный момент этой возможностью смогут воспользоваться только зарегистрированные бета-тестеры, однако по окончанию тестирования её добавят и в основную версию мессенджера. Когда это произойдет, пока неизвестно. 

Отмечается, что новая функция работает только с официальными стикерпаками. Возможность пересылать сторонние наборы должна появиться немного позднее. 

Для справки:для устройств на операционной системе iOS неделей ранее вышла бета, которая добавила данную функцию. Обновление получило номер 2.21.120.13. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft официально представила свою новую операционную систему Windows 11. Стали известны системные требования, дата выхода, а также некоторые детали о новинке. Подробнее об этом читайте в нашей статье

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Источник: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-21-13-15-whats-new/?utm_source=ixbtcom
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