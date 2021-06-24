Microsoft представила Windows 11: системные требования и детали (ФОТО)

Сегодня Microsoft официально представила свою новую операционную систему Windows 11. Презентация проходила на официальном сайте компании.

Microsoft показала Windows 11. Фото - Microsoft

По словам директора по продуктам Microsoft Паноса Паная новинка будет полностью бесплатной для всех владельцев Windows 10 и её смогут скачать все желающие уже осенью этого года.





По заверениям разработчиков, новая операционка будет очень производительной. В Windows 11 появятся виджеты, Auto HDR, новый магазин (Microsoft Store) и многое другое. Также Microsoft полностью переделала дизайн интерфейса с упором на прозрачность и упрощение.





Были озвучены системные требования к новой ОС:

• У пользователя в компьютере должен быть установлен центральный процессор с тактовой частотой не менее одного гигагерца (2 ядра);

• 4 гигабайта оперативной памяти;

• Свободно 64 гигабайта на накопителе устройства;

• Видеокарта с поддержкой DirectX 12 или WDDM 2.x;

• Дисплей с разрешением не менее 1366х768, и размером не менее 9 дюймов.





Также стало известно, что на новой Windows 11 будут запускаться Android приложения, и то что она будет только 64-битной. Хотя, Win32-программы, на ней также можно будет запускать.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft начала принудительно обновлять Windows. Разработчики рассказали на сколько растянется процесс автоматического обновления. Подробнее читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что компания Facebook запустит новый сервис, который станет аналогом популярной социальной сети Clubhouse. Стали известны возможности приложения. Подробнее читайте в нашей статье.









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