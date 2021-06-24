Microsoft представила Windows 11: системные требования и детали (ФОТО)

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Денис Подставной
Сегодня Microsoft официально представила свою новую операционную систему Windows 11. Презентация проходила на официальном сайте компании.
Microsoft показала Windows 11. Фото - Microsoft
По словам директора по продуктам Microsoft Паноса Паная новинка будет полностью бесплатной для всех владельцев Windows 10 и её смогут скачать все желающие уже осенью этого года.
По заверениям разработчиков, новая операционка будет очень производительной. В Windows 11 появятся виджеты, Auto HDR, новый магазин (Microsoft Store) и многое другое. Также Microsoft полностью переделала дизайн интерфейса с упором на прозрачность и упрощение.
Были озвучены системные требования к новой ОС:
• У пользователя в компьютере должен быть установлен центральный процессор с тактовой частотой не менее одного гигагерца (2 ядра);
• 4 гигабайта оперативной памяти;
• Свободно 64 гигабайта на накопителе устройства;
• Видеокарта с поддержкой DirectX 12 или WDDM 2.x;
• Дисплей с разрешением не менее 1366х768, и размером не менее 9 дюймов.
Также стало известно, что на новой Windows 11 будут запускаться Android приложения, и то что она будет только 64-битной. Хотя, Win32-программы, на ней также можно будет запускать.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft начала принудительно обновлять Windows. Разработчики рассказали на сколько растянется процесс автоматического обновления. Подробнее читайте в нашей статье.
Также издание информировало о том, что компания Facebook запустит новый сервис, который станет аналогом популярной социальной сети Clubhouse. Стали известны возможности приложения. Подробнее читайте в нашей статье.
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