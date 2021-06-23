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Facebook запускает новый сервис: что известно

Компания Facebook запускает новый сервис для подкастов

сегодня, 14:45
Автор:

Денис Подставной

Facebook запустила новый сервис под названием Live Audio Rooms. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

Facebook запускает новый сервис: что известно

Facebook запускает новый сервис. Фото из открытых источников

Как стало известно, новая платформа является аналогом популярной социальной сети Clubhouse. Live Audio Rooms позволит пользователям слушать различные подкасты в реальном времени, а также принимать в них участие. 

В новом сервисе разработчики предоставляют возможность определенным общественным фигурам и группам в соцсети для создания аудиокомнат, в которых будут проводиться дискуссии. В одной такой комнате может находиться до 50 ораторов одновременно, тогда как количество слушателей неограниченно. Модераторы подкастов могут добавлять спикеров заранее или прямо во время дискуссии. Также имеется возможность для создания закрытых комнат, куда пользователи смогут заходить только по приглашениям. 

Новое приложение от Facebook пока доступен только пользователям из Соединённых Штатов Америки. Live Audio Rooms можно установить, как на устройства под управлением iOS, так и Android. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Facebook планирует добавить в свою социальную сеть Instagram новые функции. Новые возможности будут связанны с поиском внутри приложения. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что компания Apple прекратила производство одного из своих новых смартфонов iPhone. Эксперты рассказали о причине данного решения, а также о дальнейших планах компании. Смартфон будет продаваться до тех пор, пока не исчерпаются его запасы на складах. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://about.fb.com/news/2021/06/live-audio-rooms-and-podcasts-on-facebook/
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