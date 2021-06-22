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Какой iPhone больше не будет производить компания Apple

Apple сняла из производства одну из моделей iPhone

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple перестала производить один из своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте тайваньской исследовательской компании TrendForce. 

Какой iPhone больше не будет производить компания Apple

Какой iPhone больше не будет производить Apple. Фото из открытых источников

Как стало известно, смартфон iPhone 12 Mini перестали производить во втором квартале этого года. Причиной для остановки производства послужили низкие продажи.

По данным TrendForce ожидается, что компания Apple сосредоточиться на продаже трех остальных смартфонов из 12 серии iPhone (ProMax, Pro и стандартной версии iPhone 12). 

На данный момент версия Mini по-прежнему доступна для покупки на официальном сайте Apple. Вероятно, что модель будет продаваться до окончания запасов на складах компании. 

Для справки: Смартфон Apple iPhone 12 Mini был выпущен в октябре прошлого года одновременно с тремя другими новиками 12-й серии и был самым доступным из всех. Позже, в апреле этого года, Apple выпустила новый вариант Mini в фиолетовом цвете. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что японская компания Bandai выпустила новую модель своей популярной игрушки-питомца Тамагочи. Это устройство получило название Tamagotchi Smart и будет выполнено в виде часов. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, какими будут новые умные часы от компании Apple. Инсайдеры рассказали об особенностях дизайна новой модели, а также о возможных новых функциях и технологиях. Например, в "Series 7" могут появиться функции, связанные с технологией UWB. Все подробности — в нашей статье


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Источник: https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210621-10834.html?utm_source=ixbtcom
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