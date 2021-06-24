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Главная Новости IT технологии Microsoft начала принудительно обновлять Windows 10: что известно
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Microsoft начала принудительно обновлять Windows 10: что известно

Microsoft запустила массовое автоматическое обновление Windows 10

сегодня, 15:54
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Microsoft начала принудительное обновление своей операционной системы (ОС) Windows 10. Об этом сообщает издание mspoweruser.

Microsoft начала принудительно обновлять Windows 10: что известно

Microsoft обновляет Windows 10. Фото из открытых источников

В середине прошлого месяца Microsoft выпустила апдейт для Windows 10 под названием 21H1, который стал первым большим обновлением этой операционки в 2021 году. Первое время после релиза патч распространялся очень неспешно, однако уже в начале этого месяца компания сообщила о старте автоматического обновления до указанной версии некоторых компьютеров.

Процесс был выборочным, поскольку Microsoft только начала "тренировать" системы машинного обучения, которые могут определять персональные компьютеры с нужными версиями операционной системы. Однако теперь процесс автоматического обновления переходит в новую фазу и будет проводиться массово. 

По словам разработчиков ОС, процесс принудительного обновления растянется на несколько месяцев. В очереди на обновления стоят, в том числе, компьютеры под управлением Windows 10 версии 2004 (эта версия перестанет поддерживаться в декабре этого года).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Twitter тизер новой операционной системы. Вероятно, что сейчас компания старается подогреть интерес аудитории к предстоящему событию, на котором будет представлена Windows 11. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что компания Facebook запускает новый сервис для подкастов. Новое приложение стало доступным для операционных систем iOS и Android. Все подробности — в нашей статье


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Источник: https://mspoweruser.com/in-new-phase-microsoft-is-automatically-updating-more-pcs-to-windows-10-21h1/?utm_source=ixbtcom
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