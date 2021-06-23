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Главная Новости IT технологии Microsoft показала тизер Windows 11 (ВИДЕО)
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Microsoft показала тизер Windows 11 (ВИДЕО)

Компания Microsoft подогревает интерес к анонсу новой Windows

сегодня, 18:29
Автор:

Денис Подставной

Microsoft показала тизер своей новой операционной системы. Видео было опубликовано на официальной странице компании в социальной сети Twitter. 

Microsoft показала тизер Windows 11 (ВИДЕО)

Microsoft показала тизер Windows 11. Фото из открытых источников

Американская компания Microsoft готовится к мероприятию, на котором планирует представить свою новую операционную систему. Оно пройдет 24 июня в 19:00 по киевскому времени. Сейчас компания старается подогреть интерес аудитории к предстоящему событию.

Представители Microsoft опубликовали на своем твиттер-аккаунте 10-секундный видеоролик, который намекает на анонс Windows 11. На видео видно, как в глазах девушки отражается рабочий стол с обоями из новой операционки. Их пользователи могли увидеть ранее в утекшей в Сеть версии Windows 11 для разработчиков. 

"Что дальше? Узнай 24 июня в 11 утра по восточному времени, когда мы выйдем в эфир". — пишут в своем твите разработчики. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 10. В нём разработчики улучшили производительность операционки в играх, а также исправили множество багов, которые появлялись с предыдущими апдейтами. Также стало известно, кто сможет получить новый патч. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что приложение Twitter для операционной системы iOS получило обновление, в котором была добавлена новая функция. С помощью неё пользователи смогут быстрее и удобней делится своими или понравившимися твитами в другой популярной социальной сети. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://twitter.com/Windows/status/1407352747553341440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407352747553341440%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcomments.ua%2Fadmin-drafts-publications%2Fupdate%3Fid%3D6174
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