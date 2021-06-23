Microsoft показала тизер Windows 11 (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Microsoft показала тизер своей новой операционной системы. Видео было опубликовано на официальной странице компании в социальной сети Twitter.
Microsoft показала тизер Windows 11. Фото из открытых источников
Американская компания Microsoft готовится к мероприятию, на котором планирует представить свою новую операционную систему. Оно пройдет 24 июня в 19:00 по киевскому времени. Сейчас компания старается подогреть интерес аудитории к предстоящему событию.
Представители Microsoft опубликовали на своем твиттер-аккаунте 10-секундный видеоролик, который намекает на анонс Windows 11. На видео видно, как в глазах девушки отражается рабочий стол с обоями из новой операционки. Их пользователи могли увидеть ранее в утекшей в Сеть версии Windows 11 для разработчиков.
Также издание информировало о том, что приложение Twitter для операционной системы iOS получило обновление, в котором была добавлена новая функция. С помощью неё пользователи смогут быстрее и удобней делится своими или понравившимися твитами в другой популярной социальной сети. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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