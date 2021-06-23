Twitter обновил своё приложение: что известно

В приложении Twitter появилась новая функция. Об этом сообщили представители компании на своей официальной странице в социальной сети.

Twitter добавил новую функцию для своего приложения. Фото из открытых источников

Как стало известно, теперь в приложении Twitter на устройствах под управлением операционной системы iOS появилась возможность делиться твитами в Instagram Srories. Для того чтобы это сделать, пользователю необходимо будет нажать на значок "поделиться" под публикацией, а после, выбрать новую опцию "Instagram Srories" в нижней части меню. Попав в Instagram, твит можно будет переместить, украсить стандартным набором текста, стикерами и добавить музыку.

Благодаря новой возможности пользователям Twitter на устройствах от Apple больше не нужно засорять память своего гаджета скриншотами твитов, которые они хотели бы опубликовать в своих Stories в социальной сети Instagram.

Известно, что данную функцию специалисты из Twitter тестировали с конца прошлого года.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Facebook запустила новый сервис, который является аналогом популярной социальной сети Clubhouse. Стали известны возможности нового приложения, а также операционные системы, на которые можно будет установить его. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, когда Microsoft может выпустить свою новую операционную систему Windows 11. Инсайдер рассказал о том, что несмотря на скорый анонс, релиз вряд ли состоится в тот же день. Также он предположил, когда пользователи смогут получить новую операционку. Подробнее читайте в нашей статье.

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