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Главная Новости IT технологии Ваш компьютер не запустит Windows 11, если в нем не будет этой детали: Microsoft назвала условие
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Ваш компьютер не запустит Windows 11, если в нем не будет этой детали: Microsoft назвала условие

Microsoft введет новое требование для компьютеров с Windows 11

сегодня, 16:58
Автор:

Денис Подставной

Microsoft вчера представила свою новую операционную систему Windows 11. На данный момент стали известны подробности, согласно которым компания будет требовать от ноутбуков наличие веб-камеры. 

Ваш компьютер не запустит Windows 11, если в нем не будет этой детали: Microsoft назвала условие

Что нужно, чтобы установить Windows 11. Фото из открытых источников

Как стало известно, сейчас это требование является не обязательным, однако, в будущем все устройства под управлением Windows 11 должны будут иметь веб-камеру. Исключением станут только настольные персональные компьютеры. Условие вступит в силу с 1 января 2023 года. Оно вынудит производителей устанавливать веб-камеры во все свои планшетные компьютеры и ноутбуки. 

Кроме того, сами веб-камеры должны будут соответствовать новым условиям Microsoft. Они должны будут иметь разрешение не менее 720p (HD),  соотношение сторон один к одному, а также поддержку автоматической экспозиции и баланса белого. 

Также устройства, которые будут иметь специальную кнопку на корпусе для активации веб-камеры, должны будут уметь выводить компьютер из спящего режима при нажатии на неё. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft начала принудительное обновление своей операционной системы Windows 10. Это станет самым крупным апдейтом в этом году. Стали известны сроки проведения данной процедуры. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что разработчики приложения WhatsApp выпустили новую версию своего мессенджера. На данный момент она находится на этапе тестирования, но вскоре станет доступна для всех. В апдейте появиться новая возможность, которую ранее добавляли в версию мессенджера для iOS устройств. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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