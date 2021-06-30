Viber скоро получит крупное обновление: что известно

Благодаря партнерству с американской компанией Snap Inc в популярном мессенджере Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности. Также в приложение добавят возможность для создания настраиваемых аватаров Bitmoji.

Обновление Viber. Фото из открытых источников

Как стало известно, на момент запуска новых возможностей в мессенджере будут доступны 30 масок. Компания планирует, выпустить сотни разных фильтров и масок уже до конца этого года. Также стало известно, что партнеры Viber смогут создавать собственные AR-продукты. Например, Всемирный фонд дикой природы, Всемирная организация здравоохранения и футбольный клуб "Барселона" вошли в число первых организаций, которые запустили собственные маски.

Новая версия Viber для устройств под управлением операционной системы iOS, а также бета-версия для Android выйдет уже сегодня, 30 июня в таких странах как: Австрия, Австралия, Бельгия, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Гренландия, Ирландия, Италия, Япония, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивы, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Канада, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Израиль и Соединённые Штаты Америки.

В Украине данные функции для мессенджера должны будут стать доступными уже в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что для популярного мессенджера WhatsApp вышла новая бета-версия. В новом обновлении были внедрены улучшения для возможности работы одного аккаунта WhatsApp с несколькими устройствами, а также новая функция конфиденциальности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что мессенджер Telegram получил крупное обновление, которое расширяет функционал приложения, а также добавляет новые визуальные улучшения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!