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Главная Новости IT телефоны Чем Microsoft заменила синий экран смерти в Windows 11 (ФОТО)
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Чем Microsoft заменила синий экран смерти в Windows 11 (ФОТО)

Microsoft изменила цвет BSOD уведомления

сегодня, 16:34
Автор:

Денис Подставной

Одна из самых знаменитых фишек Windows может исчезнуть в новой версии операционной системы. Об этом сообщает издание Tom's Hardware. 

Чем Microsoft заменила синий экран смерти в Windows 11 (ФОТО)

В Windows 11 может появиться новый экран смерти. Фото Tom's Hardware

Соответствующее уведомление всё же останется, однако его цвет по какой-то причине может измениться на чёрный. Чёрный экран смерти уже работает в новой Windows 11. Правда для того чтобы его активировать нужно изменить один ключ в реестре системы. 

Интересно, что аббревиатура данного уведомления останется прежней BSOD, так как на английском слова синий и чёрный начинаются с одинаковых букв. 

Отмечается, что последнее серьёзное изменение, которое касалось данного меню, произошло с приходом операционной системы Windows 8. Тогда на экран уведомления был добавлен QR-код, перейдя по которому пользователь мог узнать причину возникновения сбоя. 

На данный момент представители компании не делали никаких заявлений по поводу данного изменения. 

Чем Microsoft заменила синий экран смерти в Windows 11 (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в популярном мессенджере WhatsApp  появится долгожданная  функция. На данный момент она продолжает разрабатываться и тестироваться, однако уже сейчас пользователи  с Android устройствами могут попробовать новую возможность. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что Microsoft выпустила раннюю сборку операционной системы Windows 11. Она стала доступна для всех участников программы Windows Insider. Пользователи отмечают, что данная версия ОС очень похожа на ту, которая ранее утекла в Сеть еще до официальной презентации. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.tomshardware.com/news/windows-11-black-screen-of-death?utm_source=ixbtcom
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