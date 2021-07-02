WhatsApp скоро получит долгожданную функцию: что известно

В WhatsApp скоро появится новая долгожданная пользователями функция. Об этом сообщает портал WAbetainfo.

Новая возможность для WhatsApp. Фото из открытых источников

Как стало известно, разработчики мессенджера выпустили новую бета-версию для устройств под управлением операционной системы Android. Апдейт вышел под номером - 2.21.14.6. Новинка позволит пользователям выбирать качество отправляемых видеороликов.

До этого момента при отправке видео приложение WhatsApp автоматически сжимало ролик и ухудшало его качество. Единственным способом для того, чтобы отправить его без потери качества, была пересылка видео в виде документа.

После обновления пользователи смогут выбирать из трех вариантов качества для отправленного видео: "авто", "экономия данных" и "лучшее". На данный момент эта возможность всё еще находится в разработке, однако вскоре станет доступна и в публичной версии мессенджера.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный сервис для просмотра коротких видео TikTok скоро получит новую возможность. Представители компании заявили, что добавляют эту функцию в связи с многочисленными просьбами создателей контента. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что популярный мессенджер Viber получит крупное обновление. Разработчики в сотрудничестве с компанией Snap Inc добавят в мессенджер маски дополненной реальности и многое другое. Стало известно, что собственный AR-контент для приложения смогут делать и компании-партнёры Viber. В некоторых странах новые возможности уже начали работать, в нашей стране они появятся в ближайшее время. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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