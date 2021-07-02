TikTok получит новую возможность: что известно

Популярная социальная сеть TikTok получит обновление. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В TikTok появится новая функция. Фото из открытых источников

Как стало известно, разработчики приложения планируют в течении ближайших недель предоставить своим пользователям новую возможность. Она будет заключаться в загрузке более продолжительных видеороликов. Данное решение в компании приняли из-за большого количества обращений блогеров.

На данный момент в TikTok можно публиковать видео с максимальной продолжительностью в 60 секунд, однако с новым обновлением можно будет загружать ролики длинной до 180 секунд.

Представители компании рассказали, что когда данная возможность станет доступна пользователи получат уведомление. Точная дата выхода обновления, пока неизвестна. Специалисты TikTok тестируют эту возможность еще с конца прошлого года.

Для справки: сервис для просмотра коротких видео TikTok имеет более миллиарда активных пользователей из 150 стран мира.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что TikTok забанил более одиннадцати миллионов аккаунтов своих пользователей. В компании рассказали о том, с чем связанны данные блокировки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что американская компания Microsoft официально выпустила раннюю версию своей новой операционной системы Windows 11. Стало известно, кто сможет установить на свой компьютер новинку. Инсайдеры утверждают, что данная сборка ОС очень схожа с той, которая утекала в Сеть еще до официальной презентации. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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