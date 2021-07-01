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TikTok забанил более одиннадцати миллионов аккаунтов: что стало причиной

TikTok рассказал за, что в 2021 году блокировал пользователей

сегодня, 16:27
Автор:

Денис Подставной

Популярная социальная сеть TikTok забанила более одиннадцати миллионов аккаунтов своих пользователей. Данные опубликованы в официальном отчете компании. 

TikTok забанил более одиннадцати миллионов аккаунтов: что стало причиной

TikTok забанил одиннадцать миллионов пользователей. Фото из открытых источников

Как стало известно, за первый квартал этого года администрация TikTok удалила 11 миллионов 149 тысяч аккаунтов пользователей, которые нарушают правила сообщества или пользовательское соглашение. 

Из них более семи миллионов (менее одного процента от количества всех пользователей социальной сетью) были удалены по причине того, что они принадлежали лицам не достигшим тринадцатилетнего возраста. 

Также TikTok удалил более 60 миллионов видео за нарушение правил сообщества или пользовательского соглашения. 

Для справки: с января этого года аккаунты лиц не достигших 16 лет стали приватными. Теперь смотреть их видео смогут только одобренные владельцем аккаунта пользователи. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft официально выпустила свою новую операционную систему Windows 11. Пользователям, которые участвуют в программе Windows Insider предоставили раннюю версию новой системы. Стало известно, как установить данную версию ОС. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также "Комментарии" информировали о том, что разработчики популярного мессенджера Viber благодаря сотрудничеству с компанией Snap Inc добавят в свое приложение AR-контент. Также стало известно, что компании-партнеры Viber смогут создавать свои продукты дополненной реальности для мессенджера. Новая версия приложения станет доступна для всех уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://newsroom.tiktok.com/ru-ru/tiktok-published-community-guidelines-enforcement-report-for-q-1-2021
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