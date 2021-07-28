Google вскоре выпустит крупное обновление для Android TV: что нового

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Денис Подставной
Американская компания Google готовит обновление для операционной системы Android TV 12.
Обновление Android TV. Фото из открытых источников
Как стало известно, главной особенностью новинки станет отображение пользовательского интерфейса в формате 4K. Благодаря этому пользователи смарт-телевизоров под управлением данной операционки получат более качественное изображение.
Для справки: ранее это разрешение составляло 1080p и масштабировалось до 4K.
В новом апдейте появится возможность переключения частоты обновления экрана. Разработчики смогут интегрировать эту функцию в свои приложения для плавного переключения кадровой частоты.
Было добавлено две новые настройки конфиденциальности, которые позволят пользователям быстро отключать доступ к камере или микрофону. Когда эти настройки будут включены приложения не смогут получить доступ к этим устройствам. Также в новой бете Android TV 12 появится обновленный "Туннельный режим".
Данное обновление должно стать доступным для всех пользователей уже к концу этого года.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google выпустила новую бета-версию Android 12 для смартфонов. В ней для тестировщиков будут добавлены новые возможности. Стало известно, сколько еще должно выйти тестовых версий Android 12 перед выходом стабильной версии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Google прекращает поддержку одной из версий своей операционной системы Android. Сообщается, что свое последнее обновление эта версия получит уже в следующем месяца. После прекращения поддержки, приложения на этой ОС могут работать не стабильно или не запускаться вовсе. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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