logo
Русский Українська

BTC/USD

32495.11

ETH/USD

1970.71

LTC/USD

128.87

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Google добавила новые функции в Android: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Google добавила новые функции в Android: что известно

Новинка принесёт ряд новых функций для тестировщиков

сегодня, 12:22
Автор:

Денис Подставной

Google выпустила новую бета-версию для своей операционной системы Android 12. Об это сообщает издание Android Police. 

Google добавила новые функции в Android: что известно

Новая версия Android. Фото: Android Police

Как стало известно, новая бета принесёт ряд функций для тестировщиков, которые ранее были недоступны, например:

• Появилась возможность создания длинных скриншотов с прокруткой. Эту функцию многие пользователи ждали уже на протяжении долгого времени. Ранее в компании уже тестировали данную возможность в бета-версии Android 11, однако в стабильную операционку она не была добавлена. Теперь при создании снимка экрана пользователь будет видеть кнопку "захватить еще";

• В Beta 3 будет работать новый универсальный поиск по устройству;

• Теперь переключение из горизонтального в вертикальный режим экрана и наоборот будет осуществляться несколько быстрее. Новая возможность автоповорота будет использовать не только акселерометр, но и распознавание лице с помощью передней камеры. 

Google добавила новые функции в Android: что известно - фото 2

Также в новой версии операционной системы появились и другие улучшения. 

Beta 3 для Android 12 уже доступна для поддерживаемых смартфонов Pixel, которые участвуют в программе Android Beta. Согласно графику компании следующая — четвертая бета-версия станет заключительной, за которой последует создание сборки кандидата, а затем выпуск стабильной Android 12. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Microsoft выпустила новый патч для своей операционной системы Windows. Он вышел в рамках ежемесячного обновления. С новым апдейтом разработчики исправили более ста уязвимостей в системе. Из них более десяти отмечены, как критические. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в компании Apple работают над новой услугой, которая будет называться Apple Pay Later. Она создается в сотрудничестве с одним из крупнейших инвестиционных банков. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.androidpolice.com/2021/07/14/android-12-beta-3-lands-today-with-the-scrolling-screenshots-weve-been-waiting-years-for
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ