Google добавила новые функции в Android: что известно

Google выпустила новую бета-версию для своей операционной системы Android 12. Об это сообщает издание Android Police.

Новая версия Android. Фото: Android Police

Как стало известно, новая бета принесёт ряд функций для тестировщиков, которые ранее были недоступны, например:

• Появилась возможность создания длинных скриншотов с прокруткой. Эту функцию многие пользователи ждали уже на протяжении долгого времени. Ранее в компании уже тестировали данную возможность в бета-версии Android 11, однако в стабильную операционку она не была добавлена. Теперь при создании снимка экрана пользователь будет видеть кнопку "захватить еще";

• В Beta 3 будет работать новый универсальный поиск по устройству;

• Теперь переключение из горизонтального в вертикальный режим экрана и наоборот будет осуществляться несколько быстрее. Новая возможность автоповорота будет использовать не только акселерометр, но и распознавание лице с помощью передней камеры.





Также в новой версии операционной системы появились и другие улучшения.

Beta 3 для Android 12 уже доступна для поддерживаемых смартфонов Pixel, которые участвуют в программе Android Beta. Согласно графику компании следующая — четвертая бета-версия станет заключительной, за которой последует создание сборки кандидата, а затем выпуск стабильной Android 12.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Microsoft выпустила новый патч для своей операционной системы Windows. Он вышел в рамках ежемесячного обновления. С новым апдейтом разработчики исправили более ста уязвимостей в системе. Из них более десяти отмечены, как критические. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в компании Apple работают над новой услугой, которая будет называться Apple Pay Later. Она создается в сотрудничестве с одним из крупнейших инвестиционных банков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!