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Главная Новости IT технологии Apple запустит услугу покупки своих устройств в рассрочку: что известно
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Apple запустит услугу покупки своих устройств в рассрочку: что известно

Также в компании работают над временными цифровыми картами Apple Pay Later

сегодня, 18:41
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple работает над новой услугой. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Apple запустит услугу покупки своих устройств в рассрочку: что известно

Apple позволит покупать свои устройства в рассрочку. Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты компании работают над новой услугой, которая называется Apple Pay Later. Исходя из названия, речь идет о финансовой услуге, а именно о возможности для покупателей оплачивать полученную продукцию компании Apple в рассрочку. Сообщается, что такая услуга создается в сотрудничестве с одним из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs. 

На данный момент у Apple уже имеется рассрочка, которая работает на основе Apple Card (кредитная карта от Apple, вышедшая в 2019 году), однако новая услуга не будет с ней связана. 

Заявку на покупку при помощи рассрочки от Apple нужно будет подавать с помощью приложения Wallet для устройств от Apple. Видимо, если покупатель захочет таким образом купить свое первое устройство от данного производителя, то у него ничего не получится. 

Кроме того, в компании работают над временными цифровыми картами Apple Pay Later, но о них пока что нет никаких подробностей. На данный момент неизвестно, когда именно начнут работать эти услуги. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple выпустила новый аксессуар для своих смартфонов. Новый беспроводной дополнительный аккумулятор на магнитах MagSafe Battery Pack доступен для любой версии нового iPhone 12. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в работе одного из сервисов от компании Apple произошел сбой. Пользователи жалуются на то, что они не могут войти в свою учетную запись и на общее замедление работы. Подробности — в нашей статье


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-13/apple-goldman-plan-buy-now-pay-later-service-to-rival-paypal?utm_source=ixbtcom
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