Apple запустит услугу покупки своих устройств в рассрочку: что известно

Американская компания Apple работает над новой услугой. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Apple позволит покупать свои устройства в рассрочку. Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты компании работают над новой услугой, которая называется Apple Pay Later. Исходя из названия, речь идет о финансовой услуге, а именно о возможности для покупателей оплачивать полученную продукцию компании Apple в рассрочку. Сообщается, что такая услуга создается в сотрудничестве с одним из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs.

На данный момент у Apple уже имеется рассрочка, которая работает на основе Apple Card (кредитная карта от Apple, вышедшая в 2019 году), однако новая услуга не будет с ней связана.

Заявку на покупку при помощи рассрочки от Apple нужно будет подавать с помощью приложения Wallet для устройств от Apple. Видимо, если покупатель захочет таким образом купить свое первое устройство от данного производителя, то у него ничего не получится.

Кроме того, в компании работают над временными цифровыми картами Apple Pay Later, но о них пока что нет никаких подробностей. На данный момент неизвестно, когда именно начнут работать эти услуги.

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