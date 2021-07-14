Apple выпустила внешний аккумулятор на магнитах для iPhone 12 (ФОТО)

Американская компания Apple выпустила аксессуар MagSafe Battery Pack для моделей своих смартфонов iPhone 12. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Apple выпустила внешнюю зарядку для iPhone 12. Фото: Apple

Как стало известно, спустя пол года после того, как была выпущена ​​серия смартфонов iPhone 12, компания Apple выпустила новый оригинальный аксессуар MagSafe в виде беспроводной аккумуляторной батареи.

Для справки: Сторонние производители уже несколько месяцев занимаются выпуском неофициальных беспроводных зарядных аккумуляторов для iPhone 12.

Аккумулятор MagSafe крепится магнитами к тыльной части iPhone 12 mini, стандартному iPhone 12 и премиальным iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, обеспечивая дополнительные часы автономной работы. Само устройство заряжается с помощью кабеля Lightning, и может одновременно передавать заряд на подключенный к нему смартфон. Производитель рекомендует использовать зарядное устройство USB-C на 20 Вт для максимально быстрой зарядки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple выпустила новые беспроводные наушники под брендом Beats. Стало известно, что они получили систему активного шумоподавления, как у старшей версии AirPods, а также режим прозрачности. Устройство продается в нескольких цветах и к нему в комплекте идет кейс для зарядки, который может перезарядить наушники несколько раз. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Apple больше не будет производить один из своих смартфонов. Стало известно, что послужило причиной для остановки производства. Данная модель еще доступна для покупки, вероятно она будет продаваться до окончания складских запасов.





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