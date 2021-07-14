logo
Русский Українська

BTC/USD

32469.20

ETH/USD

1941.82

LTC/USD

128.11

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Apple выпустила внешний аккумулятор на магнитах для iPhone 12 (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple выпустила внешний аккумулятор на магнитах для iPhone 12 (ФОТО)

Apple выпустила аксессуар MagSafe Battery Pack

сегодня, 11:13
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple выпустила аксессуар MagSafe Battery Pack для моделей своих смартфонов iPhone 12. Об этом сообщает издание 9to5mac. 

Apple выпустила внешний аккумулятор на магнитах для iPhone 12 (ФОТО)

Apple выпустила внешнюю зарядку для iPhone 12. Фото: Apple

Как стало известно, спустя пол года после того, как была выпущена ​​серия смартфонов iPhone 12, компания Apple выпустила новый оригинальный аксессуар MagSafe в виде беспроводной аккумуляторной батареи.

Для справки: Сторонние производители уже несколько месяцев занимаются выпуском неофициальных беспроводных зарядных аккумуляторов для iPhone 12. 

Аккумулятор MagSafe крепится магнитами к тыльной части iPhone 12 mini, стандартному iPhone 12 и премиальным iPhone 12 Pro,  iPhone 12 Pro Max, обеспечивая дополнительные часы автономной работы. Само устройство заряжается с помощью кабеля Lightning, и может одновременно передавать заряд на подключенный к нему смартфон. Производитель рекомендует использовать зарядное устройство USB-C на 20 Вт для максимально быстрой зарядки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple выпустила новые беспроводные наушники под брендом Beats. Стало известно, что они получили систему активного шумоподавления, как у старшей версии AirPods, а также режим прозрачности. Устройство продается в нескольких цветах и к нему в комплекте идет кейс для зарядки, который может перезарядить наушники несколько раз. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Apple больше не будет производить один из своих смартфонов. Стало известно, что послужило причиной для остановки производства. Данная модель еще доступна для покупки, вероятно она будет продаваться до окончания складских запасов. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://9to5mac.com/2021/07/13/apple-releases-magsafe-battery-pack-for-iphone-12-available-now-for-99/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ