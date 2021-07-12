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В работе сервисов Apple произошел сбой

Согласно с жалобами, половина пользователей не может зайти в свою учетную запись

сегодня, 19:16
Автор:

Денис Подставной

В работе облачного сервиса iCloud от американской компании Apple произошел сбой. Как стало известно, согласно с жалобами пользователей более половины имеют проблемы с электронной почтой, а остальные не могут войти в свою учетную запись. Также отмечается, общее замедление работы сервиса. 

В работе сервисов Apple произошел сбой

Сбой в работе сервисов Apple. Фото из открытых источников

Согласно данным Downdetector проблемы наблюдаются в Европе, Соединённых Штатах Америки и Канаде. Наибольшее количество отчетов об ошибках зарегистрировано в Лондоне, Вашингтоне и Нью-Йорке. 

Также иногда наблюдаются проблемы в работе таких сайтов, как Apple Store, AppStore и Apple News. Пользователи сообщают, о невозможности входа в свои аккаунты, а также замедление работы данных вебсайтов. 

На данный момент неизвестно, что могло послужить причиной для данных сбоев. 

Напомним, ранее издание "Комментарии сообщало о том, что вебсайт Bitcoin.org подвергся массивной DDoS-атаке. Злоумышленники полностью заблокировали работу портала. За разблокировку сайта хакеры потребовали от владельцев выкуп в критовалюте. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что американская компания Apple открыла свой офис в нашей стране. С помощью него компания будет самостоятельно осуществлять ввоз собственной продукции на территорию Украины, а также заниматься её растаможкой. Данное событие прокомментировал Министр цифровой информации Михаил Фёдоров. Кроме того, для украинских пользователей с недавнего времени стало доступна поддержка на украинском языке. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


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Источник: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/v-roboti-icloud-app-store-ta-apple-store-stavsya-zbij.html
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