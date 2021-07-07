Хакеры "взяли в заложники" сайт Bitcoin.org и требуют выкуп: что известно

Портал Bitcoin.org пострадал от массивной DDoS-атаки. Об этом сообщил оператор сайта на своей официальной страничке в социальной сети Twitter.

Хакеры атаковали Bitcoin.org. Фото из открытых источников

Как стало известно, нарушители провели серьезную DDoS атаку на Bitcoin.org, которая привела к блокировке ресурса. После этого хакеры выдвинули свои требования для "выкупа". За разблокировку сайта они потребовали одну монету Bitcoin (на данный момент курс Bitcoin составляет около 39 тысяч долларов за одну монету).

Позже оператору удалось восстановить работу сайта. На данный момент неизвестно, заплатили ли представители сайта выкуп злоумышленникам или же программистам удалось самостоятельно найти выход из ситуации.

Для справки: Distributed Denial of Service (DDoS атака) это способ заблокировать работу сайта путем подачи огромного числа запросов, которая будет превышать пропускную способность сайта.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что хакеры совершили атаку на одну из европейских стран. Власти государства собирают закрытое заседание из-за данного инцидента. Отмечается, что атака носит широкий характер. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что системы городского транспорта Нью-Йорка атаковали хакеры. Управление получило уведомление от Федерального Бюро Расследований США о том, что 3 из 18 компьютерных систем городского транспорта находятся под угрозой. Атаки на системы MTA, по всей видимости, были атакованы два дня во вторую неделю апреля и продолжались как минимум до 20 апреля. Подробно — читайте в статье.

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