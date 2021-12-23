logo

BTC/USD

50784.53

ETH/USD

4108.01

LTC/USD

163.44

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Японский ученый создал телеэкран, способный передавать вкус еды: как он выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Японский ученый создал телеэкран, способный передавать вкус еды: как он выглядит (ФОТО)

В Японии создали уникальный телеэкран

23 декабря 2021, 16:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Японии создали телеэкран, который способен передать вкус. Об этом пишет издание Reuters. 

Японский ученый создал телеэкран, способный передавать вкус еды: как он выглядит (ФОТО)

Изобретение японского профессора. Фото: Reuters.

Как стало известно, японский профессор смог разработать прототип телевизионного экрана, способного создавать имитацию пищевых вкусов. Изобретение получило название Taste the TV. Оно использует механизм, состоящий из десятка ёмкостей, в которых содержаться специальные добавки.  

В материале указывается, что смешиваясь, жидкость может приобретать вкус конкретной еды. После создания вкуса вещество попадает на экран, где пользователь может попробовать его.

Изобретатель уверен, что в эпоху COVID-19 такие технологии могут помочь людям лучше взаимодействия с внешним миром. 

Отмечается, что профессор работает с командой, которая состоит из нескольких десятков студентов и на их счету уже множество подобных устройств. Например, ими была создана вилка, делающая вкус еды более насыщенным. 

Японский ученый создал телеэкран, способный передавать вкус еды: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный робот-исследователь американского ведомства NASA  прислал новые фото с красной планеты. Сообщается, что с помощью своих научных инструментов марсоход смог запечатлеть пейзажи в районе кратера Езеро. Специалисты, получившие данные от робота, объединили снимки и создали видео.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космический корабль SpaceX создал красочное шоу на орбите Земли. В этот момент аппарат покидал Международную космическую станцию. Огни маяка Cargo Dragon, а также  шлейф от одного из его двигателей озарили всё вокруг.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/technology/lick-it-up-japan-professor-creates-tele-taste-tv-screen-2021-12-23/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!