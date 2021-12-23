Японский ученый создал телеэкран, способный передавать вкус еды: как он выглядит (ФОТО)

В Японии создали телеэкран, который способен передать вкус. Об этом пишет издание Reuters.

Изобретение японского профессора. Фото: Reuters.

Как стало известно, японский профессор смог разработать прототип телевизионного экрана, способного создавать имитацию пищевых вкусов. Изобретение получило название Taste the TV. Оно использует механизм, состоящий из десятка ёмкостей, в которых содержаться специальные добавки.

В материале указывается, что смешиваясь, жидкость может приобретать вкус конкретной еды. После создания вкуса вещество попадает на экран, где пользователь может попробовать его.

Изобретатель уверен, что в эпоху COVID-19 такие технологии могут помочь людям лучше взаимодействия с внешним миром.

Отмечается, что профессор работает с командой, которая состоит из нескольких десятков студентов и на их счету уже множество подобных устройств. Например, ими была создана вилка, делающая вкус еды более насыщенным.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный робот-исследователь американского ведомства NASA прислал новые фото с красной планеты. Сообщается, что с помощью своих научных инструментов марсоход смог запечатлеть пейзажи в районе кратера Езеро. Специалисты, получившие данные от робота, объединили снимки и создали видео.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космический корабль SpaceX создал красочное шоу на орбите Земли. В этот момент аппарат покидал Международную космическую станцию. Огни маяка Cargo Dragon, а также шлейф от одного из его двигателей озарили всё вокруг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!