Как выглядят марсианские пейзажи: NASA Perseverance прислал новые фото с красной планеты (ВИДЕО)



















Шестиколесный марсоход Perseverance американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал новые снимки на поверхности красной планеты. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Марс. Фото из открытых источников

Ученые опубликовали новое видео с Марса, которое демонстрирует пейзажи планеты. Специалисты сделали его на основе изображений, которые робот-исследователь прислал на Землю несколько дней назад.

Марсоход сделал снимки с помощью своего научного инструмента Mastcam-Z, что является одной из камер, используемых ровером во время миссии.

Изображенная в видеоролике панорама состоит из 14 отдельных фотографий. Отмечается, что для того, чтобы легче интерпретировать ландшафт планеты, специалисты улучшили изображения немного изменив естественный красноватый цвет планеты.

На снимках можно увидеть край кратера Езеро, высотой примерно один километр. В этот момент робот находился на расстоянии около десяти километров от объекта. На фото также видны грязь и песок, которые отложились на дне кратера, когда река впадала в озеро Езеро.

Кроме того, снимки демонстрируют каньон, который образовался более трех миллиардов лет назад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые обнаружили целую группу новых бродячих планет, которые одиноко "скитаются" по космосу. Исследователи рассказали, что они находятся примерно в 420 световых годах от нашего дома. Группа экзопланет насчитывает по меньшей мере 70 небесных тел. Отмечается, что это число приблезительно в двое превышает известное число таких объектов.

под названием NGC 1755.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория под названием Hubble сфотографировала удивительные яркие объекты в космосе. Ими являются звезды, которые находятся в скоплении

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