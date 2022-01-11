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WhatsApp скоро обзаведется новой полезной функцией: как она будет работать

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией мессенджера

сегодня, 16:15
Автор:

Денис Подставной
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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp работают над расширением функционала своего приложения. Об этом пишет издание IXBT. 

WhatsApp скоро обзаведется новой полезной функцией: как она будет работать

WhatsApp. Фото из открытых источников

В бета-версии приложения WhatsApp под номером 2.22.3.1. заметили новую функцию  для пользователей. Ею является возможность фонового прослушивания голосовых сообщений. 

Благодаря новой функции пользователи смогут, например, переключатся на другие чаты, при этом не прерывая прослушивание сообщения. 

При переключении на главный экран WhatsApp или на новый чат в верхней части мессенджера будет появляться проигрыватель голосовых сообщений. С его помощью можно останавливать и запускать оные. Кроме того, на нём расположен индикатор воспроизведения. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сети появилась информация о стоимости новой линейки смартфонов от Apple. Повышение стартовой цены коснется всех моделей iPhone 14, кроме базовой. Согласно данным СМИ, это произойдет из-за многочисленных изменений в дизайне и технических характеристиках устройства. Сообщается, что новинка потеряет "чёлку" и обзаведется новой камерой и процессором. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный миллиардер показал, как выглядит строящаяся башня "Мехазилла", которая будет помогать в приземлении космических ракет компании SpaceX. Она будет "хватать" ракету и устанавливать её в нужное положение для дальнейшей подготовки к следующему запуску. Ранее "Мехазиллу" можно было видеть только на рендерах, однако теперь было опубликовано "живое" видео. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/11/whatsapp-skoro-smozhet-proigryvat-golosovye-soobshenija-v-fone.html
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