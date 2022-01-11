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iPhone 14 будет стоить дороже предшественников: названы цены всех моделей новой линейки

По информации инсайдеров, iPhone 14 получит новый процессор, камеру и обновленный дизайн, который избавится от "чёлки"

сегодня, 12:45
Автор:

Денис Подставной
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Новая модель iPhone может подорожать. Об этом пишет издание IXBT. 

iPhone 14 будет стоить дороже предшественников: названы цены всех моделей новой линейки

Apple. Фото из открытых источников

Многочисленные изменения смартфона от Apple, в том числе дизайна, могут повлиять на его конечную стоимость. Как пишет СМИ, также на это может повлиять и отказ компании от выпуска модели Mini (с 5,4-дюймовым экраном). 

В материале указывается, что по имеющимся данным, стартовая цена на базовый iPhone 14 с самым маленьким объемом флеш-памяти останется неизменной — 799 долларов. Однако, цены на модели Pro и Pro Max вырастут и будут составлять - 1099 и 1199 долларов соответственно. iPhone 14 Max будет стоить 899 долларов. 

Для справки: стартовые цены iPhone 13, Pro, Pro Max выглядели следующим образом -  799, 999 и 1099 долларов. 

По информации инсайдеров, iPhone 14 получит новый процессор, камеру и обновленный дизайн, который избавится от "чёлки". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск показал на видео, строящуюся башню, которую называют "Мехазиллой". Она предназначается для помощи в посадке космических ракет компании. Благодаря механизмам она будет "ловить" ракеты и устанавливать их на нужное место для подготовки к следующим полетам. Ранее башни можно было видеть только на рендерах, однако теперь в Сеть попало "живое" видео. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что китайский робот-исследователь смог подобраться поближе к загадочному кубу на Луне, который несколько месяцев назад вызвал интерес у ученых. Луноход сделал несколько фотографий вблизи и прислал их на Землю. Благодаря этому, специалисты смогли понять, чем на самом деле является неизвестный объект. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/11/iphone-iphone-14.html
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