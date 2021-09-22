logo
Русский Українська

BTC/USD

43228.47

ETH/USD

3035.75

LTC/USD

159.21

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии WhatsApp разрабатывает новую полезную функцию: что о ней известно
commentss НОВОСТИ Все новости

WhatsApp разрабатывает новую полезную функцию: что о ней известно

Возможность будет доступна, как для iOS, так и для Android

сегодня, 18:31
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp занимаются разработкой новой функции для своего приложения. Об этом сообщает издание УНИАН.

WhatsApp разрабатывает новую полезную функцию: что о ней известно

WhatsApp. Фото из открытых источников.

Упоминания о новой возможности были найдены в новой бета-версии мессенджера. Сообщается, что благодаря ей пользователи смогут жаловаться на отдельные сообщения в групповых и личных чатах. Также жалобу можно будет отправить на сообщения в бизнес-аккаунтах. 

После того как пользователь пожалуется на сообщение, в модерацию отправятся еще несколько предшествующих ему сообщений. Таким образом в компании смогут понять контекст высказывания, и на основе этого принять решение о блокировке. 

Новая возможность станет доступна, как для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS, так и Android. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как в компании Apple научат iPhone диагностировать депрессию. Разработчики намерены создать инструмент для удаленной диагностики психического здоровья пользователей. Таким образом в компании хотят разработать инструменты для расширения сферы ее растущего портфолио в области здравоохранения. В Apple надеются, что уникальная функция сможет здорово помогать людям. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что автопилот Tesla необратимо влияет на водителей. Их поведение меняется в зависимости от того, включен ли автопилот. Водители меньше смотрят на дорогу и больше уделяют внимания областям, не связанным с вождением, когда включен автопилот. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/science/whatsapp-razrabatyvaet-funkciyu-zhaloby-na-otdelnye-soobshcheniya-novosti-11553562.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ