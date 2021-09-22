WhatsApp разрабатывает новую полезную функцию: что о ней известно

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp занимаются разработкой новой функции для своего приложения. Об этом сообщает издание УНИАН.

WhatsApp. Фото из открытых источников.

Упоминания о новой возможности были найдены в новой бета-версии мессенджера. Сообщается, что благодаря ей пользователи смогут жаловаться на отдельные сообщения в групповых и личных чатах. Также жалобу можно будет отправить на сообщения в бизнес-аккаунтах.

После того как пользователь пожалуется на сообщение, в модерацию отправятся еще несколько предшествующих ему сообщений. Таким образом в компании смогут понять контекст высказывания, и на основе этого принять решение о блокировке.

Новая возможность станет доступна, как для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS, так и Android.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как в компании Apple научат iPhone диагностировать депрессию. Разработчики намерены создать инструмент для удаленной диагностики психического здоровья пользователей. Таким образом в компании хотят разработать инструменты для расширения сферы ее растущего портфолио в области здравоохранения. В Apple надеются, что уникальная функция сможет здорово помогать людям. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что автопилот Tesla необратимо влияет на водителей. Их поведение меняется в зависимости от того, включен ли автопилот. Водители меньше смотрят на дорогу и больше уделяют внимания областям, не связанным с вождением, когда включен автопилот. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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